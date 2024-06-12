باشينيان: سننسحب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي

أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عن نية يريفان الانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مؤكدا في الوقت ذاته أن موعد الانسحاب لم يتم تحديده بعد.

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وأضاف باشينيان في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء في برلمان البلاد: "أولئك الذين شكلوا التحالف (معاهدة الأمن الجماعي)، الذي خطط أعضاؤه لشن حرب ضدنا وضد أذربيجان، هم المسؤولون عن كل هذا".

ورد أحد النواب المعارضين على ذلك قائلا: "اخرجوا من هذا التحالف".

وأجاب باشينيان: "سننسحب منه. هل تريد تخويفي بذلك؟ كل شيء على ما يرام. وسنقرر متى سننسحب".

وفي وقت سابق أعلنت حكومتا أرمينيا والولايات المتحدة في بيان مشترك أن العلاقات بين البلدين سترتفع إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

المصدر: تاس