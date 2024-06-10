الخارجية الروسية تعلن ضرورة تعديل ميزانية منظمة معاهدة الأمن الجماعي بسبب أرمينيا

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن ميزانية منظمة معاهدة الأمن الجماعي سيتم تعديلها بعد رفض أرمينيا دفع مساهمتها في المنظمة.

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جاء ذلك نقلا عن وكالة "نوفوستي"، تعليقا على تصريح السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأرمنية آني باداليان بأن يريفان قررت الامتناع عن المشاركة في تمويل المنظمة هذا العام، حيث قالت الوزارة: "بطبيعة الحال، ومع الأخذ بالاعتبار رفض القيادة الأرمنية تقديم المساهمة المقررة، من الضروري تعديل ميزانية منظمة معاهدة الأمن الجماعي للعام الحالي"، مضيفة أن مشروع قرار مجلس الأمن الجماعي قيد العمل الآن".

وأكد دبلوماسيون أنه في الوقت نفسه، لا يوجد حديث عن إعادة توزيع المساهمات، فيما أوضحت الوزارة أنه "وفقا لبعض المعايير، فقد خفضت أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي والمقر المشترك للمنظمة نفقاتهما، ولكن ذلك يعود في المقام الأول إلى استدعاء يريفان أو عدم تعيين موظفيها في الهياكل ذات الصلة في مناصب الحصص".

وأشار الدبلوماسيون إلى أن العمل سيستمر كالمعتاد، وفي مكان ما ستستخدم أمانة المنظمة الاحتياطات الحالية. فيما أضافت الوزارة أن يريفان تأخرت في السابق عن سداد مدفوعات الميزانية، ثم تم حل مشكلات التمويل على حساب الاحتياطيات، وقامت بعد ذلك بسداد ديونها.

وتابعت الخارجية: "على أي حال، ننطلق من حقيقة أن يريفان تحتفظ بالتزاماتها للوفاء بالمتطلبات المالية وفقا لميثاق المنظمة وغيرها من الوثائق الأخرى التي وافق عليها رؤساء الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

وتم تحديد مساهمة أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لعام 2024 بمبلغ 53.22 مليون روبل (حوالي 600 ألف دولار).

المصدر: نوفوستي