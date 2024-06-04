الخارجية الروسية لا تستبعد التعاون مع أفغانستان في إطار معاهدة الأمن الجماعي

قال زامير كابولوف، مدير الإدارة الآسيوية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، إن روسيا لا تستبعد احتمال التعاون مع أفغانستان في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأضاف كابولوف في مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي لمجموعة "روسيا اليوم": "حتى الآن لم يكن هناك مثل هذا التعاون، لكنني نظريا لا أستبعد ذلك، حيث نحن وطالبان نتمسك بنفس الموقف تجاه الحرب ضد الإرهاب الدولي وجرائم المخدرات، وعلى هذا الأساس، من الممكن تماما قيام هذا التعاون".

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وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال في نهاية شهر مايو الماضي، إن روسيا ستتخذ قرارا باستبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال كابولوف لاحقا، إن الوزارة لم تعلن بعد موعد شطب حركة "طالبان" من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في روسيا الاتحادية.

وأضاف كابولوف الذي يشغل منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان: "حتى الآن تم قول كل شيء، وعندما يتخذ الرئيس القرار حول ذلك سنتحدث".

وفي وقت سابق، صرح كابولوف بأن وزارة الخارجية ووزارة العدل في روسيا، أبلغتا الرئيس فلاديمير بوتين أنه يمكن استبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة.

المصدر: نوفوستي