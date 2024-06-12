"مستوى جديد من الانحدار".. نائب جمهوري يعلق على قرار واشنطن رفع الحظر عن نقل الأسلحة لكتيبة "آزوف"

أفاد النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا بول غوسار بأن المعلومات حول رفع واشنطن الحظر عن تزويد قوات "آزوف" النازية بالأسلحة تشير إلى مدى الانحدار الذي وصلت إليه إدارة الرئيس جو بايدن.

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وأوضح غوسار في حديث لوكالة "نوفستي" الروسية أن سماح الإدارة الأمريكية بمثل هذه الخطة مؤشر واضح على "مستوى جديد من الانحدار وصلت إليه إدارة جو بايدن"، مؤكدا أن هذه الخطوة ستطيل أمد الأزمة الأوكرانية.

وأضف: "هذا مستوى جديد من الانحدار حتى بالنسبة لجو بايدن، إدارته لا تخفي حتى حقيقة أن الولايات المتحدة تسلح الآن كتيبة متعصبة للنازية في أوكرانيا، مما يطيل أمد هذه الحرب الدموية والقاتلة بالوكالة".

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن الإدارة الأمريكية رفعت الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" الإرهابية الأوكرانية.

وزعمت الخارجية الأمريكية أنها لم تجد "أي دليل" على مثل هذه الانتهاكات. ورفض المتحدث باسم الوزارة تحديد متى تم رفع الحظر أو ما إذا كان مقاتلو "آزوف" قد تلقوا أسلحة أمريكية.

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ودان الكرملين بشدة رفعَ الحظر الأمريكي عن إمدادات الأسلحة لكتيبة آزوف الإرهابية الأوكرانية.. ووصف الكتيبة بالتنظيم القومي المتطرف غاية التطرف.

يذكر أنه وبموجب قرار المحكمة العليا الروسية بتاريخ 2 أغسطس 2022 تم اعتبار كتيبة "آزوف" منظمة إرهابية محظورة أنشطتها في روسيا.

ومن جانبه صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن المعلومات المتعلقة بالقرار الأمريكي برفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" الإرهابية الأوكرانية، تثير سخطا شديدا.

المصدر: نوفوستي