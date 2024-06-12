ممنوع على النساء تحت سن الـ30 عاما.. مطعم أمريكي يثير جدلا (فيديو)

تعرض مطعم أمريكي لسيل من الانتقادات بسبب فرضه قيودا عمرية مختلفة على الرجال والنساء.

ومنع مطعم "Bliss بليس"، الواقع في سانت لويس بولاية ميسوري، النساء دون سن الـ30 عاما والرجال دون الـ35 عاما من دخوله، للمحافظة على الأجواء "الهادئة والمثيرة".

36 year old man from Missouri opened up a restaurant & he has an age requirement in order to “avoid drama” and allow older folks to enjoy happy hour



- Men must be 35 to dine at Bliss



- Women must be the age of 30pic.twitter.com/1ZHbpXxtw6 — Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) June 6, 2024

ويأمل صاحب المطعم، رجل الأعمال مارفن بات، أن يؤدي التقييد غير المعتاد إلى خلق أجواء رائعة لعملائه الأكثر نضجا. لكن الكثيرين غاضبون من القواعد غير العادية.

وقال بات: "يجب على الزبائن إظهار بطاقة هويتهم عند الباب بعد الساعة 7 مساء في أيام العمل، وهي من الأربعاء إلى الأحد. الزبائن الكبار يأتون لقضاء وقت مريح خلال حصلوهم على وجبة طيبة، فلا داعي للشباب الذين يجلبون معهم الإزعاج والدراما".

A Missouri restaurant called Bliss, "strictly for the grown and sexy," has gone viral over their entry requirements which only allow women 30 and over and men who are 35 and up. #DishFam, is this restaurant being ageist? Let's discuss! #dishnationpic.twitter.com/MjRi7LWPvS — Dish Nation (@DishNation) June 11, 2024

واعترف بات بردود الفعل العنيف التي وصلته، قائلا: "بالطبع، تلقينا رد فعل عنيفا قليلا"، مضيفا: "لكن هذا جيد لأننا ملتزمون بقواعدنا. إنه يمثل السعادة الخالصة والمدينة الفاضلة الخالصة. إنه مكان بعيد، يمكنك أن تأتي إلى هنا وتشعر وكأنك في منتجع بالفعل".

MISSOURI: Bliss, an upscale restaurant in Florissant, has established an age policy specifying that women must be at least 30 years old and men must be at least 35 years old to dine.

The restaurant, owned by Marvin Pate, aims to provide a tranquil dining experience featuring… pic.twitter.com/7mp6dyM8oj — Evoclique (@Evoclique_) June 7, 2024

المصدر: "Mirror"