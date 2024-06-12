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ممنوع على النساء تحت سن الـ30 عاما.. مطعم أمريكي يثير جدلا (فيديو)

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ممنوع على النساء تحت سن الـ30 عاما.. مطعم أمريكي يثير جدلا (فيديو)
مطعم "Bliss بليس"
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تعرض مطعم أمريكي لسيل من الانتقادات بسبب فرضه قيودا عمرية مختلفة على الرجال والنساء.

ومنع مطعم "Bliss بليس"، الواقع في سانت لويس بولاية ميسوري، النساء دون سن الـ30 عاما والرجال دون الـ35 عاما من دخوله، للمحافظة على الأجواء "الهادئة والمثيرة".

ويأمل صاحب المطعم، رجل الأعمال مارفن بات، أن يؤدي التقييد غير المعتاد إلى خلق أجواء رائعة لعملائه الأكثر نضجا. لكن الكثيرين غاضبون من القواعد غير العادية.

وقال بات: "يجب على الزبائن إظهار بطاقة هويتهم عند الباب بعد الساعة 7 مساء في أيام العمل، وهي من الأربعاء إلى الأحد. الزبائن الكبار يأتون لقضاء وقت مريح خلال حصلوهم على وجبة طيبة، فلا داعي للشباب الذين يجلبون معهم الإزعاج والدراما".

واعترف بات بردود الفعل العنيف التي وصلته، قائلا: "بالطبع، تلقينا رد فعل عنيفا قليلا"، مضيفا: "لكن هذا جيد لأننا ملتزمون بقواعدنا. إنه يمثل السعادة الخالصة والمدينة الفاضلة الخالصة. إنه مكان بعيد، يمكنك أن تأتي إلى هنا وتشعر وكأنك في منتجع بالفعل".

المصدر: "Mirror"

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