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بوتين يشيد بقادة مجموعات القوات الروسية

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بوتين يشيد بقادة مجموعات القوات الروسية
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الكرملين، 12 يونيو 2024
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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقادة مجموعات القوات الروسية عقب اجتماعه بهم مساء أمس الثلاثاء، قائلا إنهم محترفون مسؤولون عن أفعالهم.

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وقال بوتين أثناء محادثة غير رسمية مع حائزي جوائز الدولة في الكرملين، اليوم الأربعاء: "كلهم بالغون وجادون ولكنهم صغار جدا من حيث عمرهم، وهم محترفون ويدركون تماما ما يفعلونه الآن وما يجب عليهم فعله غدا، وما بعد غد. وكل شيء يتم عندهم بتنسيق. لقد ظهرت مجموعة رائعة من القادة على هذا المستوى".

وأضاف: "تعرفون أن الشعور - كما يقال عندنا - بـ "الأمل" ينشأ عندما تتواصل مع أشخاص من هذا المستوى وهذه الطبقة".

وشدد على أهمية الإصغاء للمحترفين الذين يشكلون جدول الأعمال الحالي.

وأوضح: "لن يخطر ببال أي رئيس وزراء أو رئيس أن يقوم بصياغة شيء ما بالطريقة التي تفعلونها. ومهمتنا الوحيدة هي الإصغاء لهذه التوصيات ودعمها في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس بوتين أجرى مساء أمس الثلاثاء اجتماعا مع وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة وقادة المناطق العسكرية الروسية.

المصدر: سبوتنيك

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