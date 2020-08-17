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مسؤول بريطاني يكشف عن إجراء جديد لبلاده مع السعودية

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مسؤول بريطاني يكشف عن إجراء جديد لبلاده مع السعودية
صورة تعبيرية
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كشف القنصل العام البريطاني في جدة سيف آشر، عن استئناف جزئي لرحلات الطيران بين السعودية والمملكة المتحدة.

وأوضح آشر في تغريدة له عبر "تويتر"، أن هذه الرحلات تخص الأشخاص سواء من حاملي الجنسية البريطانية أو غيرها، من الراغبين في العودة إلى المملكة المتحدة.

وقال: "قامت الخطوط السعودية بتشغيل رحلات جوية لبعض الوقت إلى لندن، وذلك في المقام الأول للسماح للمواطنين البريطانيين وغيرهم من الأجانب بالعودة إلى المملكة المتحدة".

وتابع: "للتوضيح، هذا هو مجرد أحدث حلقة في سلسلة من هذه الرحلات الجوية".

المصدر: وكالات

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