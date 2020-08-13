المكسيك.. 737 حالة وفاة و5858 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفاعا جديدا في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، فجر الخميس، عن تسجيل 737 حالة وفاة و5858 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 498380 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء، 54666 حالة وفاة.

وصرح مسؤولون مؤخرا، بأن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة.

وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل، أن يكون وباء "كوفيد-19" "طويل الأمد".

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.

المصدر: وكالات