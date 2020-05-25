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البرازيل تتجاوز الولايات المتحدة في عدد الوفيات اليومي بكورونا

فرنسا الرابعة عالميا في وفيات كورونا بعد تعديل حصيلة إسبانيا

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فرنسا الرابعة عالميا في وفيات كورونا بعد تعديل حصيلة إسبانيا
Globallookpress Julien Mattia
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عادت فرنسا إلى المركز الرابع عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، بعد أن قامت إسبانيا بتعديل حصيلة وفياتها انخفاضا.

وحسب معطيات وزارة الصحة الفرنسية التي نشرتها الاثنين، فإن عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد بلغ 28432 شخصا، بينما خفضت إسبانيا حصيلتها الرسمية للوفيات بنحو 2000 حالة، لتصل إلى 26834 وفاة.

وكانت فرنسا تتقدم على إسبانيا بأعداد المتوفين خلال الفترة بين 12 و21 مايو، لكنها تراجعت إلى المرتبة الخامسة عالميا في الأيام الأخيرة تاركة إسبانيا في المركز الرابع.

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ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول عالميا من حيث عدد الوفيات بأكثر من 98 ألف حالة، حسب جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، تليها بريطانيا بنحو 37 ألف وفاة، وإيطاليا التي سجلت نحو 33 ألف حالة.

المصدر: رويترز

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