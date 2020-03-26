"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة تفوق الصين بعدد إصابات كورونا التي بلغت 81321 حالة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الولايات المتحدة باتت تفوق الصين في عدد الإصابات بكورونا التي بلغت 81321 حالة.

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وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى أن العلماء حذروا من أن الولايات المتحدة ستصبح يوما ما "الدولة الأكثر تضررا من جائحة الفيروس".

وأشارت الصحيفة، إلى أن العدد الكلي للمصابين في الولايات المتحدة وصل إلى 81,321 شخصا ممن تأكدت إصابتهم بالفيروس، بينهم أكثر من 1000 حالة وفاة، محطمة بذلك أرقام الصين وإيطاليا أو أي بلد آخر، وفقا للبيانات التي جمعتها الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أنه "على الرغم من أن النظام الطبي الأمريكي لا مثيل له وأن النظام الصحي العام له سمعة كواحد من أفضل الأنظمة في العالم، إلا أن سلسلة من الأخطاء والفرص الضائعة أعاقت استجابة المواطنين للتحذيرات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد المصابين بكورونا".

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وشددت الصحيفة، على أن من بين هذه الأسباب الفشل في أخذ الوباء على محمل الجد حتى عندما اجتاح الصين، والنقص الحاد في الكمامات ومعدات الحماية للأطباء والممرضات المخالطين للمرضى وغير ذلك من ثغرات.

المصدر: RT + وكالات