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ملك البحرين يلتقي ماتفيينكو في إطار زيارته إلى موسكو

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أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو أن اجتماعات القمة التي جرت خلال زيارة ملك البحرين إلى موسكو تفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي وفرص جديدة للحوار في كافة المجالات.

وجاء ذلك خلال لقاء ماتفيينكو مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يوم الخميس.

وأشارت ماتفيينكو إلى أن علاقات الاحترام المتبادل والثقة تتطور بين روسيا والبحرين، مضيفة أن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تفتح صفحة جديدة في التعاون بين البلدين وفرصا جديدة للحوار في جميع المجالات.

بدوره، أشار ملك البحرين إلى أنه تم الترحيب به بحفاوة بالغة في موسكو، مضيفا أن روسيا والبحرين وقعتا عددا من الاتفاقيات فضلا عن الاتفاقيات القائمة، معربا عن أمله في أنها تساهم في تطوير العلاقات الثنائية.

ودعا ملك البحرين ماتفيينكو لزيارة بلاده ووعد بزيارات جديدة من البحرين إلى روسيا.

المصدر: وكالات

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