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لقطات جوية توثق كارثة بيئية في سوريا وأصابع الاتهام تشير إلى تركيا

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رصدت عدسة آرتي لقطات جوية توثق تسرب كميات كبيرة من النفط الخام إلى نهر الرد، أحد فروع نهر جغجغ والذي يصب في سد الحسكة الجنوبي شمال شرقي سوريا.

وحسب مسؤول عن ادارة الموارد المائية قوله فإن قصفا جويا تركيا مؤخرا على مصافي النفط في ريف القامشلي الشرقي أدى إلى تدمير مستودعات تخزين النفط وجريانها عبر الأراضي الزراعية لتخلق كارثة تؤثر على المحاصيل الزراعية والمياه خاصة الثروة السمكية في سد الحسكة الجنوبي. وتعمل فرق محلية على إزالة التسرب النفطي الذي قد يستغرق وقتا طويلا.

وكان قصف جوي تركي على محطات نفط في حقل عودة والسعيدة والرميلان والسويدية أدى الى خروج معظم هذه الحقول عن الخدمة وتعرضها لأضرار كبيرة.

المصدر: AP

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