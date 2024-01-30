دمشق تستقبل أول سفير لدولة الإمارات لدى سوريا منذ أكثر من 12 عاما

تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل مقداد، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة حسن أحمد الشحي، وهو أول سفير لبلاده في سوريا منذ عام 2011.

وشغل الشحي منصب سفير الإمارات في العراق منذ عام 2015، وقبلها سفيرا لبلاده في السودان، وفي ديسمبر 2018 أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات من قطع العلاقات بين البلدين.

المصدر: رابتلي