مجلة أمريكية تشير إلى فاعلية "Su-57" وصواريخها المجنحة

نشرت مجلة Military Watch مقالا أشارت فيه إلى فاعلية مقاتلات الجيل الخامس الروسية " Su-57" وصواريخ "Kh-59MK2" التي تستخدم مع هذه الطائرات.

وجاء في المقال:"نشرت القوات المسلحة الروسية مقاتلة الجيل الخامس من طراز Su-57 لتنفيذ هجمات على أهداف للقوات المسلحة الأوكرانية، واستخدمت هذه الطائرات صواريخ Kh-59MK2 لضرب أهداف خارج المدى البصري".

وأشارت المجلة إلى "أنه وعلى الرغم من المدى الطويل لصاروخ Kh-59MK2، والذي يصل إلى 300 كلم، إلا أن الصاروخ صغير الحجم ويتناسب مع الأقسام الداخلية لطائرة Su-57، وأنه لا توجد مقاتلات أخرى من الجيل الخامس قادرة حاليا على حمل صواريخ من نفس الفئة".

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وافترضت المجلة أن القوات المسلحة الروسية قد تتسلم 20 طائرة أو أكثر من نوع "Su-57"، وسيصل إنتاج هذه الفئة من المقاتلات إلى حجم يفوق إنتاج أي مقاتلة روسية أخرى.

وتبعا لـ Military Watch "فإن قنابل PBK-500U الانزلاقية الروسية الملقبة بـ"المثقاب" والتي تم تطويرها خصيصا لمقاتلات Su-57، ستدخل مرحلة الإنتاج الصناعي المتسلسل العام الجاري، وهذا سيزيد من احتمالية تشغيل هذه الطائرات بشكل أكبر في المجال الجوي الأوكراني".

المصدر: روسيسكايا غازيتا