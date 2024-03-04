الجنود الروس يدمرون أخطر المنظومات الصاروخية في الجيش الأوكراني (فيديو)

دمر الجنود الروس لأول مرة في العملية العسكرية الخاصة راجمة صواريخ أمريكية الصنع من طراز M270 MLRS، التي تعتبر أخطر المنظومات الصاروخية في الجيش الأوكراني.

وأظهر فيديو نشرته قنوات "تليغرام" الروسية وصوّره درون استطلاعي روسي عربة مجنزرة محترقة تشبه M270 MLRS. ولم تذكر "تليغرام" أي تفاصيل أخرى لتدمير المنظومة الصاروخية الأمريكية. بينما أعلنت بعض المصادر الأوكرانية أنها ليست منصة إطلاق للمنظومة بل عربتها الهندسية.

يذكر أن M270 MLRS لديها 12 ماسورة مخصصة لإطلاق الذخائر النفاثة عيار 227 ملم، مع العلم أن منظومة "هايمارس" لديها 6 مواسير فقط. وعلاوة على ذلك يمكن أن تستخدم منظومة M270 MLRS صواريخ ATACMS المتوسطة المدى.

وتم وضع المنظومة على منصة عربة " بي إم بي إم 2 برادلي"، وتصل قدرة محركها على الطريق المعبدة 64 كلم/ساعة، وتسير إلى مسافة 480 كلم دون التزود بالوقود. وبلغ وزنها في وضعها القتالي 24560 كلغ. ويتكون طاقمها من 3 أفراد بمن فيهم قائد الطاقم والموجّه والسائق، ويبلغ المدى الأقصى لعملها 40 كيلومترا والمدى الأدنى 2000 متر، ومساحة الإصابة 25000 متر مربع.

وقد تسلم جيش نظام كييف 23 منظومة من هذا النوع، بما فيها نماذج فرنسية وبريطانية الصنع LRU و MARS2.

المصدر: روسيسكايا غازيتا