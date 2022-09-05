روسيا تصنع كاسحة جليد من جيل جديد

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن عن بدء تصنيع كاسحة جليد جديدة في إطار المشروع "21900М2".

وجاء في بيان صادر عن الشركة "بدأ مصنع فايبورغ التابع لشركتنا بتصنيع أجزاء كاسحة الجليد الجديدة التي تطور في إطار المشروع 21900М2، هذه السفينة ذات الرقم التسلسلي 510 ستزود بوحدات طاقة باستطاعة 18 ميغاواط".

وتعتبر السفن المطورة في إطار المشروع "21900М2" نسخا مطورة عن كاسحات الجليد المصنعة في إطار المشروع الروسي "21900М"، وقام مصنع "فايبورغ" الروسي ببناء 3 من هذه السفن من قبل، سلمت للعملاء في فلاديفوستوك ومورمانسك ونوفوروسيسك ما بين عامي 2015 و2016.

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وتتميز سفينة "21900М2" بقدرتها على الحركة في المياه المكسوة بجليد سمكه 1.5 م، كما أن سطحها مجهز بمهابط للمروحيات، ويمكن الاعتماد عليها في شق الطرق عبر الجليد للسفن الأخرى، وعمليات قطر السفن، والنقل، وإنقاذ السفنة المتضررة في البحار، فضلا عن أنها مجهزة بروافع ومعدات تساعدها على إطفاء الحرائق التي قد تندلع في السفن الأخرى في البحار، وزوارق إنقاذ سريعة.

المصدر: سلاح روسيا