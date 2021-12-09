"المدينة الذهبية في مصر" من بين أفضل عشرة اكتشافات أثرية في مجلة مرموقة لعام 2021!

تعد شارة العبيد الصغيرة المحفورة عام 1853 والتي اكتُشفت في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا في وقت سابق من هذا العام، واحدة من أفضل 10 اكتشافات لمجلة "علم الآثار" في عام 2021.

وكان العنصر النحاسي المربع بمثابة تصريح، ما سمح للخادم بالعمل في المدينة وبعيدا عن مالكه الذي دفع من 10 دولارات إلى 35 دولارا مقابل البطاقة في مكان ما.

وصنعت الشارة من قائمة مجلة Archaeology Magazine (علم الآثار)، لأن تشارلستون كانت الموقع الأمريكي الوحيد الذي يوفر تصريح العمل، ما يجعل من القطع الأثرية اكتشافا نادرا للغاية.

وتشمل القائمة أيضا اكتشاف المدينة الذهبية في مصر التي يبلغ عمرها 3500 عام، والتي تعتبر أهم اكتشاف منذ الملك توت عنخ آمون، وآثار أقدام عثر عليها في نيومكسيكو قام بها البشر الأوائل في رحلة عبر أمريكا قبل 23000 عام.

ونشرت مجلة Archaeology Magazine منذ أكثر من 70 عاما من قبل المعهد الأثري الأمريكي وستظهر قائمة العشرة الأوائل في عدد يناير/فبراير 2022 من المجلة.

وقال مارلي براون، المحرر المساعد لمجلة Archaeology Magazine، في بيان: "شعرنا أنه يجب تضمين الشارة لأنها تذكير بفرد ربما فُقد مع مرور الوقت ونظام الاستعباد اللاإنساني. وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة أن فريق كلية تشارلستون استعاد الشيء من سياقه الأثري، يوفر فرصة رائعة لمعرفة المزيد عن الشخص الذي ربما ارتداها ذات مرة - هدية حقيقية بالنظر إلى أن العديد من هذه العلامات ليس لها مصدر".

وعثر على الشارة في كلية تشارلستون، ما يشير إلى أن الخادم فقد تصريحه أثناء العمل على البناء الذي شُيّد في عام 1785.

وهذه هي أقدم مؤسسة للتعليم العالي في جنوب فرجينيا والمرتبة 13 في الولايات المتحدة.

وبدأت شارات الرق في القرن الثامن عشر واستُخدمت حتى عام 1865. وختمت عادة بالتاريخ والوظيفة (صياد السمك، الخادم، الحمال، إلخ) ورقم التسجيل.

واستخدمت كدليل على أن مالك الشخص المستعبد وافق على عمله لدى شخص آخر وخارج موقع المالك.

واكتشفت الشارة في موقع التنقيب في 63½ Coming St، حيث تم إنشاء جناح شمسي.

وبدأ الحفر في فبراير، وفي مارس، ظهرت شارة العبيد وأعلن عنها رسميا في يونيو.

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وقال جيم نيوهارد، أستاذ الكلاسيكيات ومهندس المناظر الطبيعية ومدير مركز المناظر الطبيعية التاريخية بالكلية، في بيان: "شعرت بالشر. تضاعفت في ذهني أن هذه القطعة الأثرية لم تكن فقط تعبيرا عن العبودية، وكذلك الأشياء الأخرى التي كنا نستعيدها".

وأنتج هذا العام العديد من الاكتشافات المذهلة، حيث صنعت المدينة الذهبية في مصر قائمة مجلة علم الآثار لكونها أكبر مدينة قديمة يكشف عنها في الأقصر.

وأعلن عن عمليات التنقيب في 8 أبريل، حيث كشفت الحفريات عن المخابز وورش العمل ودفن الحيوانات والبشر، إلى جانب المجوهرات والأواني والطوب الطيني الذي يحمل أختام أمنحتب الثالث.

وانطلق الفريق في البداية لاكتشاف معبد توت عنخ آمون الجنائزي، حيث جرى تحنيط الملك الشاب وتلقي طقوس وضعيته، لكنهم عثروا على شيء أكبر بكثير.

وقالت بيتسي بريان، أستاذة علم المصريات بجامعة جون هوبكنز في بالتيمور بالولايات المتحدة الأمريكية، إن اكتشاف هذه المدينة المفقودة هو ثاني أهم اكتشاف أثري منذ مقبرة توت عنخ آمون.

وتقع المدينة بين معبد رمسيس الثالث في مدينة هابو ومعبد أمنحتب الثالث في ممنون.

وبدأت أعمال التنقيب في سبتمبر 2020 وخلال أسابيع، اكتشف علماء الآثار تشكيلات مصنوعة من الطوب.

وهناك اكتشاف آخر مهم وهو آثار أقدام الإنسان القديمة التي عثر عليها في نيو مكسيكو في سبتمبر.

واكتشفت الآثار التي يبلغ عمرها 23000 عام من قبل علماء الآثار البريطانيين والأمريكيين العاملين في Alkali Flat، وهي بحيرة جافة في حديقة White Sands الوطنية.

ويقول الباحثون إن الآثار - المسطحة، وهي علامة محتملة على أن الناس كانوا حفاة - تكشف أكثر من مجرد موعد. وتقدم لمحة عن شكل الحياة خلال العصر الحجري القديم الأعلى، الذي بدأ منذ حوالي 40 ألف عام.

وتشمل الاكتشافات المذهلة الأخرى لهذا العام أقدم عمل فني في العالم عثر عليه في سبتمبر في التبت، وأقدم أعمال جلدية كشف عنها في المغرب، وخريطة من العصر البرونزي اكتشفت في فرنسا، إلى جانب نحت للإبل بالحجم الطبيعي وهو أقدم عمل فني حيواني في التاريخ .

وتسرد مجلة علم الآثار أيضا مستوطنة نيوفاوندلاند التي تظهر أن الفايكنغ وطأت أقدامهم العالم الجديد قبل 1000 عام، قبل كريستوفر كولومبوس بـ471 عاما.

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ويوجد أيضا علامة حدودية نادرة في إيطاليا وقبر صليبي جماعي تم العثور عليه في لبنان. وأقدم الأعمال الفنية في العالم عبارة عن سلسلة من خمسة آثار يدوية وأقدام يعتقد أنها تعود إلى حوالي 226000 عام.

وصنعت أدوات العمل الجلدية، التي تم التنقيب عنها من كهف Contrebandiers بالقرب من الساحل الأطلسي للمغرب، من عظام الحيوانات وصُنعت في أشكال تشبه أيدي البشر.

ويقول علماء الآثار إن الأدوات صنعت من عظام ضلوع تعود إلى ما بين 120 ألفا و90 ألف عام مضت.

ويعد اكتشاف خريطة العصر البرونزي حجرا ضخما تم اكتشافه في فرنسا في أبريل، ويُعتقد أنه أقدم خريطة في أوروبا.

وحدد فريق من العلماء الفرنسيين العلامات المحفورة منذ 4000 عام، ورسمت منطقة في غرب بريتاني بفرنسا.

ويشتمل اللوح، الذي يُطلق عليه اسم Saint-Bélec Slab، على عناصر يقول الفريق إنهم يتوقعونها في خريطة ما قبل التاريخ - بما في ذلك "الزخارف المتكررة المرتبطة بخطوط لإعطاء تخطيط للخريطة".

ثم هناك صخرة قديمة أخرى دخلت في القائمة - حجر حدد ذات مرة حدود مدينة روما القديمة، والتي يرجع تاريخها إلى عصر الإمبراطور كلوديوس في 49 بعد الميلاد.

وأكثر الاكتشافات المروعة في القائمة هو اكتشاف مقبرتين جماعيتين تحتويان على 25 من الصليبيين الذين قُتلوا خلال حرب القرن الثالث عشر في الأراضي المقدسة في لبنان.

المصدر: ديلي ميل