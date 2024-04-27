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ملاكم روسي يكتسح متحديه ويسقطه بالضربة القاضية (فيديو)

الرياضة

ملاكم روسي يكتسح متحديه ويسقطه بالضربة القاضية (فيديو)
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اكتسح الملاكم الروسي دميتري كودرياتشوف متحديه الأرجنتيني دانييل ليوناردو روبوتي في النزال الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، ضمن بطولة "نادي القتال" عبر قناة "REN-TV" الروسية.

وأسقط كودرياتشوف متحديه الأرجنتيني في نهاية الجولة الأولى للنزال، الذي أقيم في العاصمة موسكو.

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وحقق دميتري كودرياتشوف (38 عاما) بذلك فوزه الثامن والعشرين منها (26 بالضربة القاضية) خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 6 هزائم.

بينما تعرض دانييل روبوتي (39 عاما) للهزيمة السادسة أيضا، مقابل 11 فوزا.

المصدر: RT 

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