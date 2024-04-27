ملاكم روسي يكتسح متحديه ويسقطه بالضربة القاضية (فيديو)

اكتسح الملاكم الروسي دميتري كودرياتشوف متحديه الأرجنتيني دانييل ليوناردو روبوتي في النزال الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، ضمن بطولة "نادي القتال" عبر قناة "REN-TV" الروسية.

وأسقط كودرياتشوف متحديه الأرجنتيني في نهاية الجولة الأولى للنزال، الذي أقيم في العاصمة موسكو.

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وحقق دميتري كودرياتشوف (38 عاما) بذلك فوزه الثامن والعشرين منها (26 بالضربة القاضية) خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 6 هزائم.

بينما تعرض دانييل روبوتي (39 عاما) للهزيمة السادسة أيضا، مقابل 11 فوزا.

المصدر: RT