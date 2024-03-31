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المقاتلة الفرنسية فيوروت تهزم الأمريكية بلانشفيلد في عقر دارها (فيديو)

الرياضة

المقاتلة الفرنسية فيوروت تهزم الأمريكية بلانشفيلد في عقر دارها (فيديو)
AFP /GIUSEPPE CACACE
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تغلبت الفرنسية مانون فيوروت على الأمريكية إيرين بلانشفيلد في النزال الرئيسي الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، في أتلانتيك سيتي، ضمن بطولة "UFC on ESPN" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

فرضت مانون فيوروت سيطرتها على مجريات النزال الذي تالف من خمسة جولات، وبالتالي تفوقت على إيرين بلانشفيلد بالنقاط بإجماع قرار الحكام، بنتيجة (50-45، 50-45، 50-45) نقطة.

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وحققت مانون فيوروت، البالغة من العمر 34 عاما، بذلك انتصارها الثاني عشر على التوالي، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل خسارة واحدة.

في المقابل، تعرضت إيرين بلانشفيلد، البالغة من العمر 24 عاما، للخسارة الثانية في مسيرتها الاحترافية والأولى تحت رعاية اتحاد "UFC"، مقابل 12 انتصارا أيضا.

المصدر: RT 

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