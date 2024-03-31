المقاتلة الفرنسية فيوروت تهزم الأمريكية بلانشفيلد في عقر دارها (فيديو)

تغلبت الفرنسية مانون فيوروت على الأمريكية إيرين بلانشفيلد في النزال الرئيسي الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، في أتلانتيك سيتي، ضمن بطولة "UFC on ESPN" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

فرضت مانون فيوروت سيطرتها على مجريات النزال الذي تالف من خمسة جولات، وبالتالي تفوقت على إيرين بلانشفيلد بالنقاط بإجماع قرار الحكام، بنتيجة (50-45، 50-45، 50-45) نقطة.

She's got her eyes on the flyweight belt after her win over Erin Blanchfield last night 👀@ManonFiorot_MMA is now 7-0 after #UFCAtlanticCitypic.twitter.com/abimCyTMXL — UFC (@ufc) March 31, 2024

SHE GETS THE UNANIMOUS DECISION 🙌



After 5 hard fought rounds, @ManonFiorot_MMA takes the dub! #UFCAtlanticCitypic.twitter.com/gvT6y9IeUJ — UFC (@ufc) March 31, 2024

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وحققت مانون فيوروت، البالغة من العمر 34 عاما، بذلك انتصارها الثاني عشر على التوالي، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل خسارة واحدة.

في المقابل، تعرضت إيرين بلانشفيلد، البالغة من العمر 24 عاما، للخسارة الثانية في مسيرتها الاحترافية والأولى تحت رعاية اتحاد "UFC"، مقابل 12 انتصارا أيضا.

المصدر: RT