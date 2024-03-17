"نيران ملتهبة".. الأسطورة تايسون يوجه إنذارا شديد اللهجة لمتحديه "المدون" جيك بول (فيديو)

واصل أسطورة الملاكمة مايك تايسون توجيه تحذيرات إلى مواطنه الممثل والمدون جيك بول قبل النزال المرتقب بينهما، والذي سيعيد "الرجل الحديدي" إلى الحلبة بعد غياب دام 19 عاما.

ومن المقرر أن يلتقي مايك تايسون مع مواطنه الممثل والملاكم جيك بول، الذي اكتسب شهرة وشعبية كبيرتين كمدون على موقع "YouTube"، يوم 20 يوليو 2024، المقبل بملعب "AT&T" في تكساس.

ونشر مايك تايسون فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي وهو يخوض تمرينات شاقة برفقة مدربه استعدادا للنزال المرتقب.

وقال تايسون في مقطع الفيديو: "أنت لا تعرف ما الذي ينتظرك، هناك نيران في المنزل"، في إشارة لقوة التدريبات والحماسة الشديدة لدى الملاكم البالغ من العمر 57 عاما.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

يذكر أن مايك تايسون خاض آخر نزال خلال مسيرته الاحترافية عام 2005، ثم عاد بعدها بـ15 سنة كاملة ليظهر خلال مواجهة استعراضية في 2020.

المصدر: "@MikeTyson"