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شاهد.. المقاتل البولندي تيبورا يخنق متحديه الأسترالي توفاسا

الرياضة

شاهد.. المقاتل البولندي تيبورا يخنق متحديه الأسترالي توفاسا
AFP /HANDOUT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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تغلب المقاتل البولندي مارتشين تيبورا على منافسه الأسترالي تاي توفاسا في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن بطولة UFC Fight Night 239 للفنون القتالية المختلطة MMA.

وتمكن تيبورا من الفوز على المقاتل الأسترالي بحركة الخنق في الجولة الأول من النزال الرئيسي للبطولة، التي جرت في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

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وحقق مارتشين تيبورا، البالغ من العمر 38 عاما، بذلك فوزه الخامس والعشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 8 هزائم. 

في المقابل، مني تاي توفاسا، البالغ من العمر 31 عاما، بالهزيمة الرابعة على التوالي والسابعة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 13 افوزا.

المصدر: RT 

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