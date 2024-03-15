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المقاتل الأمريكي الروسي مونسون يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية (فيديو)

الرياضة

المقاتل الأمريكي الروسي مونسون يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية (فيديو)
Sputnik /Антон Денисов
الصورة من الأرشيف
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أعلن المقاتل في رياضة الفنون القتالية المختلطة MMA جيف مونسون عضو مجلس نواب مدينة كراسنوغورسك الروسية أنه أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وقال مونسون في تصريحات لقناة "360 التلفزيونية": "اليوم أشارك في تحديد مستقبل روسيا".

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يذكر أن جيف مونسون ولد في 19 يناير 1971 في مدينة سانت باول عاصمة ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وعام 2018 حصل على الجنسية الروسية، وبعد أربعة أشهر أصبح عضوا بمجلس النواب في مدينة كراسنوغورسك بمقاطعة موسكو عن حزب "روسيا الموحدة".

المصدر: "regnum.ru" 

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