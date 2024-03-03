 
مباشر

مقاتل بحريني روسي يتعرض لأول هزيمة في مسيرته (فيديو)

الرياضة

مقاتل بحريني روسي يتعرض لأول هزيمة في مسيرته (فيديو)
instagram/shamil_gaziev265
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x38i

تجرع المقاتل البحريني شاميل غازييف المنحدر من أصول روسية مرارة أول هزيمة في مسيرته الاحترافية مساء أمس السبت، خلال بطولة "UFC Fight Night 238" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وخسر شاميل غازييف المولود في جمهورية داغستان الروسية، أمام منافسه جيرزينيو روزنسترويك من سورينام، بالضربة الفنية القاضية في الجولة الرابعة من النزال، الذي جرى في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

لم يتمكن غازييف (34 عاما) الذي يمثل البحرين من مواصلة المواجهة بسبب معانته من مشاكل في النظر والأنف.

إقرأ المزيد
شاهد.. مقاتل يسقط خصمه بضربة قاضية
شاهد.. مقاتل يسقط خصمه بضربة قاضية "مرعبة"!
إقرأ المزيد
عمر نورمحمدوف يواصل سلسلة انتصاراته (فيديو)
عمر نورمحمدوف يواصل سلسلة انتصاراته (فيديو)

وعلق شاميل غازييف على أول هزيمة له في مسيرته الاحترافية حتى الآن، عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلا: "بادئ ذي بدء، أهنئ روزنسترويك، لقد قام بعمل جيد اليوم"

وأضاف: "لقد عانيت من ضرر في عيني وأنفي في الجولة الثانية ولم أتمكن من اتباع خطة القتال الخاصة بي. إذا ما اعتقد أي شخص أن هذا سوف يكسرني، فسوف أخيب ظنه. سأعود إلى صالة الألعاب الرياضية في الوقت القريب، وأعد الذين يشجعونني بأن أصبح أقوى".

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا