عمر نورمحمدوف يواصل سلسلة انتصاراته (فيديو)

واصل الروسي عمر نورمحمدوف سلسلة انتصاراته في اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة "MMA"، على حساب متحديه الكازاخي بيكزات ألماخان.

وفاز نورمحمدوف على ألماخان بالنقاط، بنتيجة (30-25، 30-26، 30-26) في النزال الذي جمعهما مساء أمس السبت، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، ضمن بطولة "UFC Fight Night 238" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

OH MY GOODNESS 🤯🤯🤯



BEKZAT ALMAKHAN JUST SAT DOWN UMAR NURMAGOMEDOV. 😳😳#MMA#UFCpic.twitter.com/ZN2ZLJUoIP — MMA Frenzy (@mma_frenzy) March 2, 2024

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وحقق عمر نورمحمدوف، البالغ من العمر 28 عاما، بذلك فوزه السابع عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، من دون أي هزيمة.

في المقابل، تعرض بيكزات ألماخان، البالغ من العمر 26 عاما، بالهزيمة الثانية خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 14 انتصارا.

المصدر: RT