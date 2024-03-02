شاهد.. مقاتل يسقط خصمه بضربة قاضية "مرعبة"!

ألحق البرازيلي فينيسيوس أوليفيرا هزيمة ساحقة بمتحديه الألباني بيناردو سوباي في النزال الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن بطولة "UFC Fight Night 238" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

فرض بيناردو سوباي سيطرته على مجريات الجولة الأولى والنصف الأول من الثانية، وكاد أن ينهي النزال لصالحه. لكن فينيسيوس أوليفيرا تمكن من التقاط أنفاسه واستعادة قواه، ليبدأ بتوجيه ضربات قوية واحدة تلو الأخرى للمقاتل الألباني، قبل أن يسقطه بضربة قاضية "مرعبة" بالركبة في الوجه مع نهاية الجولة الثالثة من النزال، الذي جرى في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

KO of the year from Vinicius de Oliveira 🤯#UFCVegas87



pic.twitter.com/N4BoEr9rOV — Rob Brown Betting (@RobBrownBetting) March 2, 2024

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وحقق فينيسيوس أوليفيرا، البالغ من العمر 28 عاما، بذلك فوزه العشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم.

في المقابل، مني بيناردو سوباي، البالغ من العمر 23عاما أيضا، بالهزيمة الثالثة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 11 انتصارا.

المصدر: RT