رغم التحذيرات الطبية.. تايسون يخوض تدريبات شاقة لمواجهة جيك بول (فيديو)

يواصل أسطورة الملاكمة الأمريكي، مايك تايسون، استعداداته لنزاله ضد مواطنه الممثل والمدون الشهير، جيك بول، المقرر يوم 20 يوليو 2024، المقبل بملعب "AT&T" في تكساس.

ونشر مايك تايسون "الرجل الحديدي"، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي وهو يخوض تمرينات شاقة برفقة مدربه استعدادا للنزال المرتقب.

وقال تايسون في مقطع الفيديو: "أنت لا تعرف ما الذي ينتظرك، هناك نيران في المنزل"، في إشارة لقوة التدريبات والحماسة الشديدة لدى هذا الملاكم البالغ من العمر 57 عاما، رغم تلقيه تحذيرا شديد اللهجة من أحد الأطباء بسبب سنه، وما يمكن أن يتكبده صحيا، حال تعرضه للكمات قوية من قبل الشاب الذي يصغره بقرابة 30 عاما.

ووجه ستيفن هيوز المحاضر في كلية الطب، في مقال بموقع "ذا كونفرسيشن" الأسترالي، تحذيرا لتايسون من عواقب الدخول في نزال من هذا النوع.

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وقال إن "حدوث نزيف في الأوردة الممزقة يسبب تجمعا للدم على الرأس، قد يسبب حالة من الارتباك وفقدانا للوعي وإعاقة عصبية، بل في بعض الحالات قد يسفر عن الوفاة".

ويضيف: "أتذكر مريضا، وهو ملاكم، كان قد أصيب سابقا بورم دموي وكان يعاني من إعاقة جسدية واكتئاب رهيب، وكانت هذه آثارا مدمرة ودائمة عليه فيما بعد".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث إن هناك مخاطر أخرى تواجه تايسون ناتجة عن التدريبات الشاقة التي يقوم بها، مثل عدم انتظام ضربات القلب وتضيّق الشرايين وكلها ستكون نتائجها وخيمة.

ونفى جيك بول في وقت سابق، وجود أي إجراءات وقائية في النزال المرتقب بسبب كبر سن تايسون، مشددا على أن "المواجهة ستُلعب بشكل طبيعي".

المصدر: "@MikeTyson"