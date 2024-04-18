الكشف عن قميص إنتر "الغريب" للموسم المقبل!

كشفت تقارير عن التصميم الخاص الذي ينوي إنتر استخدامه لقميصه الأساسي في موسم 2024-2025 المقبل.

ويحمل القميص أهمية خاصة كونه سيحمل راعيا جديدا، على الأغلب شركة "بتسون" السويدية للمراهنات، بعد انتهاء عقد "باراماونت".

وأوضح موقع "fcinter1908" في بث حي عن لجوء النيراتزوري لقسم القميص إلى شطرين، شطر بخطوط أفقية، وشطر آخر بخطوط عمودية، كلاهما بالألوان السوداء والزرقاء.

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وشرح الموقع أن الهدف أن يكون القميص بتصميمه الغريب فريدا من نوعه من أجل الاحتفال ببلوغ النادي لقبه الـ20 في مسابقة الدوري، والذي يملك فرصة حسمه رسميا الجولة المقبلة ضد ميلان قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

وسيكون ديربي ميلانو أو ما يطلق عليه "ديربي الغضب" فرصة لإنتر لضرب عصفورين بحجر واحد، حيث أن الفوز يمنحه لقب الدوري، وكذلك تأكيد زعامته لديربي المدينة، بعدما سبق له الفوز ذهابا بخماسية مقابل هدف.



قبل 6 جولات من النهاية، يتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة، بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي ميلان الذي يتساوى معه في رصيد ألقاب الدوري بـ19 مرة، لكن إنتر اقترب من فض الشراكة والانفراد بالمركز الثاني ضمن أكثر الفرق تتويجا باللقب، خلف يوفنتوس صاحب الـ36 لقبا.

وحال التتويج، سيحظى إنتر بفرصة وضع نجمة ثانية على القميص أعلى شعاره كما تنص التقاليد في إيطاليا، بالإضافة لشعار "السكوديتو" الشهير بألوان علم إيطاليا.

المصدر: "وسائل إعلام"