عبد الصمد الزلزولي على رادار ميلان

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي ميلان الإيطالي مهتم بالتعاقد مع المغربي عبد الصمد الزلزولي جناح ريال بيتيس الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتقل الزلزولي إلى بيتيس في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من برشلونة، مقابل 7.5 مليون يورو بعقد يمتد حتى صيف عام 2028.

ويحتفظ نادي برشلونة بخيار أولوية الشراء، إضافة لـ 50% من حقوق بيع اللاعب مستقبلا.

ووفقا للصحيفة، فإن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لم يكن يرغب في رحيل الجناح الموهوب عن الفريق لكن اللاعب قرر الرحيل مقتنعا بمشروع بيتيس، لكنه لا يملك المساحة وعدد الدقائق الذي كان يتخيله في النادي الأندلسي.

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وأوضح التقرير أنه بالنظر لوضع الزلزولي الحالي، فمن المحتم أن يستمع بيتيس إلى العروض المقدمة له في الصيف، حيث يبرز ميلان الذي أبدى اهتماما باللاعب الدولي المغربي في الأشهر الماضية.

وتابعت الصحيفة أن بيتيس سيحتاج لبيع الزلزولي مقابل 15 مليون يورو على الأقل من أجل تفادي الخسارة المادية من وراء التعاقد مع اللاعب، حيث يحتفظ برشلونة بنصف المبلغ الذي سيتم بيع اللاعب به مستقبلا.

وأردفت الصحيفة أن الغموض يحيط مشروع ميلان الموسم المقبل، لكن نجاح الإيطاليين في إعادة إطلاق مسيرة عدد من اللاعبين الشباب بنجاح مثل إبراهيم دياز وثيو هيرنانديز، فقد يعني ذلك فرصة جديدة لـ الزلزولي.

ولعب الزلزولي مجموع 1453 دقيقة مع بيتيس هذا الموسم، حيث بدأ في 5 مباريات فقط ببطولة الدوري الإسباني، وتمكن من تسجيل 5 أهداف بمختلف المسابقات.

المصدر: "وسائل إعلام"