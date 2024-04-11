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محكمة إسبانية تقرر استدعاء فينيسيوس نجم ريال مدريد

الرياضة

محكمة إسبانية تقرر استدعاء فينيسيوس نجم ريال مدريد
AFP
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قررت محكمة إسبانية استدعاء فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد على خلفية الأحداث العنصرية التي لاحقت اللاعب.

فينيسيوس تعرض للكثير من الأزمات العنصرية في الدوري الإسباني، مما جعله يطلب بالمزيد من الاهتمام بإنهاء عاجل للمشكلة.

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وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فينيسيوس تحصل على الاستدعاء الرابع من محكمة بلد الوليد بعد الأحداث التي جرت في ملعب خوسيه زوريلا في 30 ديسمبر 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس لن يسافر إلى بلد الوليد ولكنه سوف يدلي بشهادته عبر الفيديو.

كما أكدت الصحيفة التحقيق مع خمسة أشخاص متهمين بالعنصرية ضد فينيسيوس ولكنهم نفوا الأمر.

وفي حال أدين هؤلاء الخمسة، فإن أقصى عقوبة محتملة ستكون غرامة مالية تحددها المحكمة.

المصدر: "وسائل إعلام"

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