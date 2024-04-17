برشلونة يستقر على خليفة تشافي بعد الخسارة برباعية أمام سان جيرمان

شهدت أروقة نادي برشلونة تطورات عديدة في الساعات القليلة الماضية عقب خسارة الفريق العريضة أمام باريس سان جيرمان 1-4 وخروجه "المرير" من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن "إدارة برشلونة قررت تسريع خطواتها وتريد اتخاذ قرار بشأن مدرب المستقبل، بعد مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد الأسبوع المقبل".

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وأضافت: "حاول الرئيس خوان لابورتا (رئيس نادي برشلونة) إقناع المدرب تشافي هيرنانديز بأن أفضل شيء لبرشلونة هو استمراريته، ولا يزال مقتنعا بذلك، لكن المدرب لم يفتح الباب للاستمرار".

وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني تواصل مع عدد من المدربين في فبراير الماضي بعد إعلان تشافي رحيله بنهاية الموسم الحالي، إلا أن هذه التحركات توقفت تماما مع تحسن نتائج الفريق، بأوامر من لابورتا الذي يعتقد أن تشافي سيستمر في منصبه.

وختمت "سبورت": "في الوقت الحالي بعد خروج برشلونة من دوري الأبطال، يبدو أن هناك إجماع على أن رافا ماركيز (مدرب رديف برشلونة) أصبح قادرا على قيادة الفريق الأول ويرونه (مسؤولو برشلونة) مستعدا أكثر فأكثر لمواجهة التحدي، ويبدو المرشح الأوفر حظا لخلافة تشافي".

المصدر:goal