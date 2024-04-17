تشافي يهاجم المتسبب الرئيسي في خروج برشلونة من دوري الأبطال

أعرب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن غضبه الشديد من حكم مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وخسر الفريق الكتالوني أمام باريس سان جيرمان، 1-4، في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بذلك حسم سان جيرمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من البطولة، وذلك بعدما فاز بنتيجة 6-4 على برشلونة، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وشهدت المباراة حالة هائلة من الجدل بطرد رونالد أراوخو في الشوط الأول، بالإضافة لتلقي تشافي البطاقة الحمراء هو الآخر في وقت مبكر من الشوط الثاني لاعتراضه على الحكم إستفان كوفاكس، لعدم احتسابه ركلة جزاء لفريقه.

Xavi Hernandez siempre ha sido así. Ahora esta diciendo que el árbitro ha sido un desastre y que no era para expulsión lo de Araujo🤣😂.



Esta muy mal acostumbrado a que en la liga le piten todo a favor. A mamarla muy fuerte.pic.twitter.com/AfK5WmKIWu — Mundo Real Madrid (@MUNDO_1902) April 16, 2024

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وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نحن محبطون وغاضبون جدا، لأنني أعتقد أن لقطة طرد أراوخو حددت مصير الإقصاء، كنا متماسكين بشكل جيد عندما كنا 11 لاعب لكن ما حدث هو ما حدد مصير الاقصاء، برأيي الطرد مبالغ فيه، وبعده تغير المباراة بأكملها".

وتابع: "بعد الطرد ترددنا في التغيير، كان هناك بيدري الذي يعود من إصابة، لكن قررنا أن يبقى بيدري ليسيطر ورافينبا من أجل الهجوم وـخترنا لامين للأسف، مهما تحدثنا الطرد أنهى كل شيء".

وأضاف: "كانت لدينا عدة فرص واضحة مثل جاندوجان وليفاندوفسكي ورافينيا، ولكن دائما نحن كنت متأخرين لأن اللعب بعشرة لاعبين صعب جدا، من المؤسف أن ينتهي عمل الموسم بسبب قرار تحكيمي، كنت أود أن ألعب 11 ضد 11 طوال الوقت، هذا الطرد لم يكن ضروريا".

وأكمل مدرب البارسا حديثه: "قلت للحكم أن أدائه كان سيئا للغاية كان كارثيا، لقد أفسد المباراة وغير كل شيء، لا أحب التحدث عن الحكام ولكن علينا أن نقولها، لا يمكننا الصمت".

يذكر أن خروج برشلونة من دوري الأبطال، يعني بشكل كبير إنهاء تشافي لمسيرته مع العملاق الكتالوني بلا أي بطولة، إلا إذا تمكن من إنعاش حظوظه في الفوز بالدوري الإسباني في الكلاسيكو القادم أمام ريال مدريد الأحد المقبل، حيث يحتل الفريق وصافة الليغا بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي المدريدي.

المصدر: "وكالات"