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دعوة كندية إلى تجاهل الروس في أولمبياد 2024

الرياضة

دعوة كندية إلى تجاهل الروس في أولمبياد 2024
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دعا الصحفي كاثال كيلي من صحيفة The Globe and Mail الكندية إلى "تجاهل" الروس في دورة الألعاب الأولمبية 2024. 

واتهم كيلي روسيا باستخدام الرياضيين كأدوات للدعاية، وعلق:" لماذا يجب معاملتهم بشكل مختلف عن أهداف الدعاية الروسية؟ لذلك لا تحية. ممنوع الهتاف في حفل الافتتاح أو أثناء المنافسة". 

مضيفا: "لا مصافحة..لا تصفيق".

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وأشار الصحفي الكندي إلى أنه لا داعي للتصرف بوقاحة، وخلص إلى القول: "يحتاج الناس إلى التصرف بشكل كما لو أن روسيا ليست مشاركة".

وفي ديسمبر 2023 سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس كرياضيين فرديين محايدين.

وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والمرتبطين بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس بالمشاركة في المسابقة.

كما سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة المقررة في باريس هذا الصيف.

المصدر: sport24.ru

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