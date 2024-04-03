الكرملين ينتقد تصريحات اللجنة الأولمبية الدولية بشأن البطولات المقامة في روسيا

انتقد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ حول البطولات التي تقام في روسيا.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "لا يمكننا بالطبع أن نتفق مع موقف السيد باخ تجاه خطط روسيا لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، فهذا اغتصاب للحق في الرياضة، ولروح الرياضة، وهو أمر غير مقبول لأي شخص".

وأشار بيسكوف إلى أن عدم رغبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وإحجامه عن النأي بنفسه عن السياسة يضر بالحركة الأولمبية.

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في 19 مارس الفائت، وصفت اللجنة الأولمبية الدولية ألعاب الصداقة المقررة في روسيا بأنها حدث مسيس للحكومة الروسية.

وأشارت المنظمة إلى أن "اللجنة الأولمبية الدولية تحث جميع المشاركين في الحركة الأولمبية وجميع الحكومات على رفض المشاركة أو دعم أي مبادرات تهدف إلى التسييس الكامل للرياضة الدولية".

وستقام ألعاب الصداقة في سبتمبر المقبل في مدينتي موسكو وإيكاترينبرغ، وستتضمن البطولة منافسات في 33 رياضة أولمبية وغير أولمبية صيفية.

وفي فبراير، صرح نائب وزير الرياضة الروسي أليكسي موروزوف، إن ممثلين من 34 دولة سيشاركون في البطولة.

المصدر: RT