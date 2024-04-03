مسؤول روسي يصف طلب اللجنة الأولمبية الدولية بأنه "استفزاز"

وصف رئيس لجنة "الدوما" للثقافة البدنية والرياضة دميتري سفيشيف طلب اللجنة الأولمبية الدولية من الأوكرانيين مراقبة تصريحات الروس المشاركين في أولمبياد باريس 2024، بأنه استفزازي.

وقال سفيشيف تعليقا على بيان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إنه استفزازي، واعتبر مثل هذه الدعوات غير مقبولة.

وأضاف: "هل هذا حقا مستوى رئيس اللجنة؟ بالطبع لا".

وتابع:"أجهزة الاستخبارات يمكنها أن تفعل ذلك".

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وفي وقت سابق، تحدث باخ عن إنشاء لجنة خاصة تراقب تصريحات الرياضيين الروس في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت، على أن يشارك الجانب الأوكراني أيضا في هذه المتابعة.

وفي ديسمبر 2023 سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس كرياضيين فرديين محايدين.

وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والمرتبطين بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس بالمشاركة في المسابقة.

كما سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة المقررة في باريس هذا الصيف.

المصدر: RT