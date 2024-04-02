حسام البدري يستقيل من تدريب الزوراء العراقي

استقال المصري حسام البدري على نحو مفاجئ الثلاثاء من تدريب نادي الزوراء، خامس الدوري العراقي لكرة القدم، بسبب ظروف خاصة وذلك بعد ثمانية أشهر من تسلمه مهامه الفنية.

وذكر الناطق الإعلامي للزوراء، صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب الدوري (14 مرة) وأحد أبرز أندية العاصمة بغداد الأربعة، عبد الرحمن رشيد: "تفاجأت الإدارة اليوم بتقديم مدرب الفريق حسام البدري استقالته لأسباب وصفها تتعلق بظروف خاصة لا يمكن أن يستمر بسببها، وأصر على ترك مهمته رغم محاولة إدارة النادي تغيير موقفه".

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وأضاف رشيد "تفاجأنا أيضا بقيامه بحجز تذكرة العودة إلى القاهرة الثلاثاء، بل رفض أيضا طلب الإدارة قيادة الفريق في مباراته المقبلة ضمن مسابقة الدوري الجمعة المقبل".

وألمح رشيد إلى أن "استقالة البدري ليست لها أية علاقة بالضغوط التي تتعرض لها إدارة النادي من قبل مشجعي الفريق بسبب عدم استقرار نتائجه وعدم قدرته على المنافسة على لقب المسابقة"، مضيفا "الإدارة الآن مجتمعة لاختيار مدرب جديد".

ويحتل الزوراء المركز الخامس في الدوري برصيد 31 نقطة، متأخرا بفارق 14 نقطة عن "الشرطة" المتصدر.

المصدر: وكالات