شاهد.. لقطة الموسم في الدوري العراقي

شهد لقاء الشرطة وضيفه الحدود أمس الاثنين لحساب الجولة الـ20 من الدوري العراقي لكرة القدم واقعة نادرة الحدوث في الملاعب، برفض لاعب الشرطة عبد المجيد أبو بكر الحصول على ركلة جزاء.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، انسل عبد المجيد أبو بكر من الجهة اليسرى لنادي الحدود وعند احتكاكه بأحد المدافعين سقط على أرض الملعب ليطلق الحكم صافرته ويمنح ضربة جزاء لفريق الشرطة، لكن أبو بكر رفع يده ليؤكد بأنها ليست ضربة جزاء.

لقطة الموسم .. الحكم يحتسب ضربة جزاء للشرطة ولاعب الشرطة عبد المجيد أبو بكر يقول للحكم لاتوجد ضربة جزاء 😳. pic.twitter.com/jtUTAMbBD8 — العراق سبورت (@Iraq_Sport1) April 1, 2024

وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو، وبعد متابعته اللقطة من عدة زوايا، تراجع عن قراره الأول ليلغي ضربة الجزاء.

وانتهت المباراة بفوز الشرطة على الحدود بهدفين دون رد ليتقاسم صدارة الدوري العراقي مع القوة الجوية برصيد 45 نقطة لكل منهما.

أما الحدود فقد تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز التاسع.

المصدر: RT