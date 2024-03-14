من أبو ظبي إلى القاهرة.. تغيير مكان بطولة ودية بشارك فيها منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استضافة القاهرة البطولة الودية بكرة القدم التي كان من المقرر إقامتها خلال مارس الجاري في أبو ظبي.

وأصدر الاتحاد المصري بيانا نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، جاء فيه: "تواصلت اتحادات كرة القدم في مصر، كرواتيا، تونس ونيوزيلندا، وتم الاتفاق على إقامة البطولة الدولية الودية التي تضم المنتخبات الأربعة في العاصمة المصرية القاهرة، بدلا من الإمارات كما كان مقررا في السابق، وعلى أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم البطولة".

وأضاف: "وتبعا للاتفاق تقام البطولة في الفترة بين 18-26 مارس الحالي وفقا للشكل المحدد مسبقا، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي، ويلتقي منتخبا تونس وكرواتيا في نصف النهائي، على أن تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين الخاسرين يوم 25 مارس، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 26 مارس".

🔴 تواصلت اتحادات كرة القدم في مصر، كرواتيا، تونس ونيوزيلندا، وتم الاتفاق على إقامة البطولة الدولية الودية التي تضم المنتخبات الأربعة في العاصمة المصرية القاهرة، بدلًا من الإمارات كما كان مقررًا في السابق، وعلى أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم البطولة.



وتبعًا للاتفاق… pic.twitter.com/ZxviYSQlrK — EFA.eg (@EFA) March 13, 2024

وكشف المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، في وقت سابق، عن قائمة من 25 لاعبا استعدادا لهذه البطولة، لم يكن من بينهم قائد "الفراعنة" محمد صلاح.

وجاءت قائمة منتخب "الفراعنة" على الشكل التالي:

حراس المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود تريزيغيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.

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وطلب محمد صلاح عدم الانضمام لتشكيلة منتخب بلاده في الفترة الحالية، لرغبته في مواصلة برنامجه العلاجي مع ناديه ليفربول، وذلك وفقا للمدير الرياضي إبراهيم حسن.

وتعرض محمد صلاح لإصابة منعته من استكمال مشواره مع "الفراعنة" في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، وغاب لفترة عن فريقه الإنجليزي، قبل أن يشارك من على مقاعد البدلاء ضد ضيفه مانشستر سيتي (1-1) يوم الأحد الماضي.

يذكر أن حسام حسن، الذي تولى مهمة تدريب منتخب بلاده، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، بعد الخروج المبكر من نهائيات كأس الأمم الإفريقية في يناير الماضي.

المصدر: "@EFA"