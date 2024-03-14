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بعد 132 عاما.. صلاح يحقق رقما لم يسبقه أحد منذ تأسيس ليفربول عام 1892 (فيديو)

الرياضة

بعد 132 عاما.. صلاح يحقق رقما لم يسبقه أحد منذ تأسيس ليفربول عام 1892 (فيديو)
Globallookpress / IMAGO
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كتب النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول لكرة القدم، التاريخ بأحرف من ذهب مع "الريدز" اليوم الخميس برقم قياسي لم يسبق أن سجله أي لاعب منذ تأسيس الفريق الإنجليزي عام 1892.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث لفريق ليفربول في مرمى ضيفه سبارتا براغ، عند الدقيقة العاشرة من عمر المباراة بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "انفيلد"، وذلك في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

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وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 7 مواسم متتالية، وهو رقم لم يحدث في "الريدز" منذ تأسيس النادي في عام 1892، وذلك وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ووصل محمد صلاح (31 عاما) إلى هدفه العشرين في كافة البطولات بواقع 15 في الدوري الإنجليزي، و4 في الدوري الأوروبي، وهدف واحد في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

المصدر: وكالات 

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