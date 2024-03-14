بعد 132 عاما.. صلاح يحقق رقما لم يسبقه أحد منذ تأسيس ليفربول عام 1892 (فيديو)

كتب النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول لكرة القدم، التاريخ بأحرف من ذهب مع "الريدز" اليوم الخميس برقم قياسي لم يسبق أن سجله أي لاعب منذ تأسيس الفريق الإنجليزي عام 1892.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث لفريق ليفربول في مرمى ضيفه سبارتا براغ، عند الدقيقة العاشرة من عمر المباراة بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "انفيلد"، وذلك في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

هدف محمد صلاح منذ دقائق في مرمى سبارتا براغا 🔴

pic.twitter.com/EdbBMBM61m — الكوتش (@Coach_Khaled0) March 14, 2024

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 7 مواسم متتالية، وهو رقم لم يحدث في "الريدز" منذ تأسيس النادي في عام 1892، وذلك وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ووصل محمد صلاح (31 عاما) إلى هدفه العشرين في كافة البطولات بواقع 15 في الدوري الإنجليزي، و4 في الدوري الأوروبي، وهدف واحد في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

المصدر: وكالات