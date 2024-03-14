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ليفربول يمطر شباك ضيفه سبارتا براغ بنصف دزينة من الأهداف (فيديو)

الرياضة

ليفربول يمطر شباك ضيفه سبارتا براغ بنصف دزينة من الأهداف (فيديو)
Legion-Media /Every Second Media
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ألحق فريق ليفربول هزيمة ساحقة بضيفه سبارتا براغ التشيكي (6-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، وذلك في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

ووقع المهاجم الهولندي كودي جاكبو على ثنائية لفريق ليفربول في الدقيقتين (14، و55)، بينما تكفل بتسجيل الأهداف الأخرى كل من، المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، ولاعب خط الوسط الإنجليزي بوبي كلارك، والمهاجم المصري محمد صلاح، ولاعب خط الوسط الهنغاري دومينيك سوبوسلاي، في الدقائق (7، 8، 10، 48) على الترتيب.

في حين سجل المهاجم الصربي فيليكو بيرمانشيفيتش هدف حفظ ماء الوجه للضيوف عند الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "انفيلد".

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وحجز فريق ليفربول أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب الدوري الأوروبي، مقعدا له في الدور ربع النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ"، بتفوقه على منافسه سبارتا براغ (11-2)، وذلك بعدما كان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز "الريدز" بخمسة أهداف مقابل هدف يتيم أيضا، في العاصمة براغ.

المصدر: RT 

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