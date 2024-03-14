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مفاجأة في تشكيلة ليفربول ضد سبارتا براغ.. القناة الناقلة وأهداف لقاء الذهاب (فيديو)

الرياضة

مفاجأة في تشكيلة ليفربول ضد سبارتا براغ.. القناة الناقلة وأهداف لقاء الذهاب (فيديو)
@LFC_Arabic
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يستضيف فريق ليفربول نادي سبارتا براغ التشيكي، مساء اليوم الخميس، على ملعب "انفيلد"، وذلك في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي البرتغالي أرتور سواريس دياز، صفارة بداية المباراة على ملعب "أنفيلد" بمدينة ليفربول، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وكان ليفربول قد حقق فوزا عريضا على نادي سبارتا براغ (5-1) في عقر داره، في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، ليصبح "الريدز" قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب (56 عاما)، المدير الفني لفريق ليفربول، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه سبارتا براغ، بمشاركة النجم المصري محمد صلاح، في مفاجأة سارة لعشاق "الريدز":

62- كاويمهين كيليهير

2- جو غوميز

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3- واتارو إندو

8- سوبوسلاي

9- داروين نونيز

11- محمد صلاح

18- كودي جاكبو

26- أندرو روبرتسون

42- بوبي كلارك

78- كوانساه

84- كونور برادلي.

بينما اختار الدنماركي بريان بريسكي (48 عاما) المدير الفني لفريق سبارتا براغ، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه "الريدز":

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وضيفه سبارتا براغ:

تذاع مباريات الدوري الأوروبي (2023-2024) عبر قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول وضيفه سبارتا براغ اليوم الخميس، على قناة "beIN Sports HD 1".

المصدر: RT 

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