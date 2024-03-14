"ريمونتادا" قاتلة وفوز ساحق.. الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية للدوري الأوروبي

أسدل الستار على منافسات دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم لموسم (2023-2024)، مساء يوم الخميس، بفوز ساحق لفريق ليفربول و"ريمونتادا" قاتلة لفريق بايرن ليفركوزن الألماني.

وأمطر فريق ليفربول شباك ضيفه سبارتا براغ بستة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "أنفيلد".

بينما عاد فريق باير ليفركوزن من بعيد وحول تأخره بهدفين من دون رد إلى فوز قاتل على ضيفه كارباغ أغدام الأذربيجاني (3-2) بتسجيله هدفين في الوقت المحتسب بدلا عن الضائع للوقت الأصلي للمباراة بواسطة مهاجمه البديل باتريك شيك، ليحقق أقوى "ريمونتادا" في الدوري حتى الآن.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، إضافة إلى ليفربول وباير ليفركوزن أبرز المرشحين للقب، كل من: مارسيليا (فرنسا)، وبنفيكا (البرتغال)، ميلان (إيطاليا)، وست هام يونايتد (إنجلترا)، روما (إيطاليا) وأتلانتا (إيطاليا).

وأسفرت مباريات الإياب التي جرت يوم الخميس 15 مارس 2024، عن النتائج التالية:

فياريال (إسبانيا) - مارسيليا (فرنسا) – (3-1)

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غلاسكو رينجرز (إسكتلندا) - بنفيكا (البرتغال) – (1-0)

سلافيا براغ (التشيك) - ميلان (إيطاليا) – (3-1)

وست هام يونايتد (إنجلترا) - فرايبورغ (ألمانيا) – (5-0)

ليفربول (إنجلترا) - سبارتا براغ (التشيك) – (6-1)

برايتون (إنجلترا) - روما (إيطاليا) – (1-0)

أتلانتا (إيطاليا) - سبورتينغ لشبونة (البرتغال) – (2-1)

باير ليفركوزن (ألمانيا) - كارباغ أغدام (أذربيجان) – (3-2)

بينما كانت مباريات الذهاب، التي جرت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، عن النتائج التالية:

مارسيليا (فرنسا) - فياريال (إسبانيا) – (4-0)

بنفيكا (البرتغال) - غلاسكو رينجرز (إسكتلندا) – (2-2)

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ميلان (إيطاليا) - سلافيا براغ (التشيك) – (4-2)

فرايبورغ (ألمانيا) - وست هام يونايتد (إنجلترا) – (1-0)

سبارتا براغ (التشيك) - ليفربول (إنجلترا) – (1-5)

روما (إيطاليا) - برايتون (إنجلترا) – (4-0)

سبورتينغ لشبونة (البرتغال) - أتلانتا (إيطاليا) – (1-1)

كارباغ أغدام (أذربيجان) - باير ليفركوزن (ألمانيا) – (2-2)

المصدر: RT