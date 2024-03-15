نتيجة قرعة دور الثمانية الكبار للدوري الأوروبي.. بمشاركة ليفربول

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، عن مباريات مثيرة أبرزها "الديربي" الإيطالي بين فريقي ميلان وروما.

تأهلت ثمانية أندية، إلى الدور ربع النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ" لكرة القدم، وهي: الثلاثي الإيطالي ميلان، روما وأتالانتا، والثنائي الإنجليزي ليفربول ووست هام يونايتد، إضافة إلى كل من باير ليفركوزن الألماني، ومارسيليا الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي.

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وأسفرت القرعة عن النتائج التالية:

ميلان (إيطاليا) – روما (إيطاليا)

ليفربول (إنجلترا) - أتالانتا (إيطاليا)

باير ليفركوزن (ألمانيا) - وست هام يونايتد (إيطاليا)

بنفيكا (البرتغال) - مارسيليا (فرنسا).

وستجري مباريات الذهاب يوم 11 أبريل المقبل، على أن تقام مواجهات الإياب 18 أبريل 2024.

قرعة الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي:

الفائز في المواجهة الرابعة (بنفكيا - مارسيليا) مع الفائز من المواجهة الثانية (ليفربول - أتالانتا)

الفائز في المواجهة الأولى (ميلان - روما) مع الفائز من المواجهة الثالثة (باير ليفركوزن - وست هام).

مباريات الدور قبل النهائي ستجري يومي (3 و9) مايو 2024.

ومن المقرر أن تقام المباراة للدوري الأوروبي على ملعب "أفيفا" في دبلن عاصمة جمهورية إيرلندا يوم 22 مايو 2024.

المصدر: RT