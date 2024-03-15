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قرعة ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. مواجهة تركية يونانية نارية

الرياضة

قرعة ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. مواجهة تركية يونانية نارية
AFP /Fabrice COFFRINI
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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم التي جرى سحبها اليوم الجمعة عن مواجهة يونانية تركية قوية.

وتأهل إلى دور الثمانية من دوري المؤتمر الأوروبي، كل من: فنربخشة التركي، باوك سالونيكا اليوناني، فيورنتينا الإيطالي، فيكتوريا بلزن التشيكي، أستون فيلا الإنجليزي، كلوب بروج البلجيكي، ليل الفرنسي وأولمبياكوس اليوناني.

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واسفرت القرعة عن المواجهات التالية: 

‏كلوب بروج (بلجيكا) - باوك (اليونان)

‏أولمبياكوس (اليونان) - فنربخشة (تركيا)

‏أستون فيلا (إنجلترا) - ليل (فرنسا)

‏فيكتوريا بيلزن (لتشيك) - فيورنتينا (إيطاليا).

المباراة الأولى: الفائز من مواجهة (كلوب بروج وباوك) ضد الفائز من مواجه (فيكتوريا بلزن وفيورنتينا).

المباراة الثانية: الفائز من مواجهة (أولمبياكوس وفنربخشة) ضد الفائز من مواجهة (أستون فيلا وليل).

وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي، يوم 11 أبريل المقبل على أن تقام مباريات الإياب يوم 18 أبريل 2024.

بينما ستجري مباراتا ذهاب الدور نصف النهائي للمسابقة، يوم 2 مايو المقبل، على أن تقام مباراتا الإياب يوم 9 مايو 2024.

وستقام المباراة النهائية لدوري المؤتمر الأوروبي، يوم 29 مايو 2024، على ملعب "أيا صوفيا" بالعاصمة اليونانية أثينا.

المصدر: RT 

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