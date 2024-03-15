"يقدم حلويات رمضانية للجميع".. ليفربول يتغنى بالإنجاز التاريخي "للملك" صلاح (فيديو)

احتفى نادي ليفربول بالإنجاز التاريخي الذي حققه النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة "الريدز" أمام ضيفه سبارتا براغ التشيكي مساء أمس الخميس، في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وساهم محمد صلاح في الفوز الساحق لليفربول على ضيفه سبارتا براغ (6-1)، بإحارزه الهدف الثالث له عند الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التي جرت على ملعب "انفيلد"، إضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة، وبلوغ دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

Mo Salah is now the first player in Liverpool's history to score 20+ goals in SEVEN consecutive seasons in all competitions! 🇪🇬



KING! 👑 pic.twitter.com/LiBQb3XXZD — Ikechukwu (@ikechukubigname) March 14, 2024

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول صورا لمحمد صلاح، مشيرا إلى أنه "الفرعون" المصري، أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر خلال 7 مواسم متتالية، وهو رقم لم يحدث في "الريدز" منذ تأسيس النادي في عام 1892.

الملك المصري يصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل 20 هدفًا على الأقل في جميع المسابقات في سبعة مواسم متتالية! 🤯🇪🇬 pic.twitter.com/ko7JZanzBr — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 14, 2024

كما أفاد النادي بأن محمد صلاح بعد ثلاث تمريرات حاسمة بات رابع أفضل صانع أهداف في تاريخ ليفربول، وعلق قائلا: "يقدم حلويات رمضانية للجميع..

ثلاث تمريرات حاسمة من الملك المصري اليوم تجعله رابع أفضل صانع أهداف في تاريخ ليفربول.. ".

يقدم حلويات رمضانية للجميع 🎁👨‍🍳



ثلاث تمريرات حاسمة من الملك المصري اليوم تجعله رابع أفضل صانع أهداف في تاريخ ليفربول 👑 pic.twitter.com/fboaXgxGgZ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 14, 2024

وفي منشور آخر قال الحساب الرسمي "للريدز": "بهدف وثلاث تمريرات حاسمة، استحق مو أن يكون لاعب مباراة أمس ضد سبارتا براغ".

بهدف وثلاث تمريرات حاسمة، استحق مو أن يكون لاعب مباراة أمس ضد سبارتا براغ ✨#ليفربول_سبارتا | #الدوري_الأوروبيpic.twitter.com/N94DyM97bA — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 15, 2024

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ووصل محمد صلاح (31 عاما) إلى هدفه العشرين بكافة البطولات بواقع 15 في الدوري الإنجليزي، و4 في الدوري الأوروبي، وهدف واحد في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

المصدر: وكالات