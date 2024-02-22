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ليفاندوفسكي يحطم رقم ميسي

الرياضة

ليفاندوفسكي يحطم رقم ميسي
AFP
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حقق البولندي روبرت ليفاندوفكسي مهاجم برشلونة رقما مميزا خلال التعادل بنتيجة (1-1) أمام نابولي، أمس الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وسجل لبرشلونة روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 60، بينما تعادل لنابولي فيكتور أوسيمين في الدقيقة 75.

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ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي بهدفه اليوم أصبح أكبر هداف لبرشلونة سنا، في مباراة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، بعمر (35 عاما و184 يوما).

وأشارت الشبكة، إلى أن ليفاندوفسكي تجاوز الرقم القياسي السابق والمسجل لأسطورة البارسا ليونيل ميسي بعمر 33 عاما و259 يوما ضد باريس سان جيرمان في مارس 2021.

يذكر أن لقاء الإياب سيقام يوم الثلاثاء 12 مارس المقبل، في معقل البلوغرانا ملعب "مونتغويك".

المصدر: "وسائل إعلام"

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