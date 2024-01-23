رسميا.. سوريا والإمارات تتعرفان على منافسيهما في ثمن نهائي كأس آسيا

بدأت معالم مواجهات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر، تتضح مع انتهاء مباريات الجولة الأخيرة في ثلاث مجموعات من أصل ست.

وتجمع أولى المباريات في الدور ثمن النهائي بين الإمارات وطاجيكستان.

وتأهلت الإمارات إلى دور الـ16 كثاني المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، خلف إيران المتصدرة بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

وضربت الإمارات بالتالي موعدا مع طاجيكستان ثانية المجموعة الأولى، التي حصدت 4 نقاط بفارق 5 نقاط عن قطر المتصدرة بـ9 نقاط.

وستلعب المباراة يوم الأحد 28 يناير الجاري على ملعب أحمد بن علي في الريان عند الساعة 19:00 بتوقيت السعودية.

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أما المباراة الثانية في الدور ثمن النهائي التي انكشفت معالمها، فستجمع بين سوريا وإيران.

وتأهلت سوريا إلى دور الـ16 بحلولها ثالثة في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف أستراليا المتصدرة وأوزبكستان صاحبة المركز الثاني.

وستلعب سوريا ضد إيران متصدرة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة.

وتجرى المباراة يوم الأربعاء 31 يناير الجاري على ملعب عبد الله بن خليفة في الدوحة عند الساعة 19:00 بتوقيت السعودية.

المصدر:RT