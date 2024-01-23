 
مباشر

سوريا تهزم الهند وتبلغ الدور الثاني في كأس آسيا للمرة الأولى بتاريخها (فيديو)

الرياضة

سوريا تهزم الهند وتبلغ الدور الثاني في كأس آسيا للمرة الأولى بتاريخها (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wu6u

بلغت سوريا الدور الثاني من كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على الهند 1-0 يوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من البطولة القارية المقامة في قطر.

وسجل البديل عمر خريبين الهدف الوحيد في الدقيقة 76 محققا الأهم لمنتخب بلاده الذي كان الفوز سبيله الوحيد لبلوغ الدور الثاني للمرة الأولى بعد أن أخفق في المشاركات الست السابقة.

وانتهت المباراة الثانية عن هذه المجموعة بتعادل أستراليا مع أوزبكستان 1-1.

وضمنت سوريا إحدى البطاقات الأربع لأفضل منتخبات في المركز الثالث بعدما رفعت رصيدها إلى 4 نقاط بفارق نقطة خلف أوزبكستان الثانية التي لحقت بأستراليا المتصدرة والضامنة لتأهلها في الجولة الثانية وذلك بتعادلها معها 1-1.

في المقابل، ودعت الهند البطولة باحتلالها المركز الرابع الأخير بدون رصيد من النقاط.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا