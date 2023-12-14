تغريم الأهلي ماليا بسبب مباراة الرائد في الدوري السعودي

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، غرامة مالية ضخمة على فريق الأهلي بسبب واقعة أخلاقية من جماهيره في إحدى مباريات الدوري السعودي.

وفرضت لجنة الانضباط الأربعاء، غرامة مالية على النادي الأهلي بقيمة 40 ألف ريال سعودي، بسبب ما بدر من الجماهير في مباراة الرائد في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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وأكدت لجنة الانضباط أن غرامة أهلي جدة المالية جاءت على خلفية إلقاء علبتي مياه في ملعب المباراة.

وانتهت مباراة فريق الأهلي ضد الرائد، بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي 9 ديسمبر، في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

المصدر: "وسائل إعلام"