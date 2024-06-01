قرار عاجل من محكمة جنح مدينة نصر بشأن الحكم بحبس حسين الشحات

أصدرت محكمة جنح مدينة نصر يوم السبت قرارا عاجلا بعدما تقدم نجم نادي الأهلي حسين الشحات باستئناف ضد الحكم على حبسه بتهمة التعدي على مدافع نادي بيراميدز الدولي المغربي محمد الشيبي.

وحددت المحكمة جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من قبل محامي الشحات، إذ تقرر عقد جلسة في التاسع من يوليو المقبل.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت الخميس الماضي، بمعاقبة الشحات بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ وتعويض بـ100 ألف جنيه (نحو ألفي دولار أمريكي) وحرمانه من الاشتراك في أي ناد رياضي لمدة خمسة أعوام في واقعة اتهامه بالتعدي على محمد الشيبي خلال مباراة جمعت بين فريقيهما في يوليو 2023 ضمن منافسات الدوري المصري.

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وأكد أشرف عبد العزيز محامي الشحات في تصريحات تلفزيونية أمس الجمعة، أن موكله سيتقدم باستئناف على الحكم مشددا على أنه في حالة قبول الاستئناف سيتم إيقاف تنفيذ الحكم الأول لحين الفصل في الاستئناف.

المصدر: وكالات