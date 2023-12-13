حجازي يعلق على مواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي مونديال الأندية

علق المدافع الدولي المصري أحمد حجازي المحترف في صفوف نادي اتحاد جدة على مواجهة فريقه ضد الأهلي المصري بطل إفريقيا، في ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في السعودية.

وحجز اتحاد جدة مقعده في ربع نهائي مونديال الأندية بفوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 3-0 أمس الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

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وبتحقيقه فوزه الثاني في مشاركته الثانية في البطولة التي تجمع سنويا أبطال القارات إضافة إلى بطل دوري البلد المضيف، حجز الاتحاد بطاقته إلى ربع النهائي حيث يلتقي الجمعة المقبل مع الأهلي المصري، الفريق الوحيد الذي فاز عليه النادي السعودي خلال مشاركته السابقة عام 2005 حين تخطاه في ربع النهائي 1-0 قبل الخسارة في دور الأربعة أمام ساو باولو البرازيلي 2-3.

وبعد مباراة أوكلاند سيتي، تحدث أحمد حجازي، مدافع نادي اتحاد جدة، عن مواجهة فريقه السابق النادي الأهلي، إذ قال لقناة "SSC" السعودية: "الحمد لله على الفوز، فوز مهم بالنسبة لنا، أجواء جماهيرية مميزة وبطولة كبيرة، كان علينا تقديم أفضل أداء لنا وأعتقد بأننا فعلنا ذلك، راضون عن النتيجة والأداء، إن شاء الله نستمر في التحسن".

وتابع: "مباراة الأهلي لن تكون سهلة، لا توجد مباراة سهلة، حتى مواجهة اليوم (أمس) كانت صعبة".

وأكمل المدافع الدولي المصري "مباراة الجمعة ستكون مواجهة كبيرة بين عملاقين، سنواجه أكبر فريق في إفريقيا، لكن الاتحاد أيضا أكبر فريق في آسيا، نتمنى أن تكون مواجهة عربية قوية".

وتعد مباراة الأهلي مناسبة خاصة لحجازي، الذي لعب بقميص الفريق المصري بين العامين 2015 و2017.

المصدر: قناة "SSC" السعودية